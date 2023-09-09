مختار غباشي: الحكومة تعمل على راحة المواطن وتوسيع قاعدة تكافل وكرامة| فيديو

قال الدكتور مختار غباشي ، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكومة مهتمة براحة المواطن وتوسيع قاعدة “تكافل وكرامة”، بصرف النظر عن الشكوى التي يتم التصدر لها من قبل الحكومة.

وأضاف "غباشي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك اهتماما من الحكومة لتوسيع قاعدة تكافل وكرامة في الوجه القبلي والبحري.

وأوضح أن الدولة تنتهج تقليل فرص تعامل المواطن مع الموظف البيروقراطي.

وأكد أنه يجب الفترة المقبلة، في ظل الحوكمة، تقليل حجم التواصل بين الموظف والمواطن، لأنها آفة خطيرة ويجب أن تنتهي.