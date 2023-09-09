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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ربنا يحفظهم.. أحمد شوبير يعلق على زلزال المغرب المدمر

صدى البلد

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على زلزال المغرب المدمر، عبر منصة “إكس”.

وكتب شوبير: “‏ربنا يحفظ أهل المغرب من كل سوء.. خالص العزاء في شهداء الزلزال وأطيب التمنيات بالشفاء لكل المصابين”.

زلزال المغرب 

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال.

وأوضحت أنه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة.

 إمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال بعيد جدا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلو مترا غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد بوقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

 

 

 

 

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