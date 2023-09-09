الأمم المتحدة تعلن تضمانها مع المغرب وتعزي أهالي الضحايا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، استعدادها لمساعدة الحكومة المغربية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: "يشعر الأمين العام بحزن عميق عندما علم بالزلزال الذي ضرب المغرب وأودى بحياة المئات من الأشخاص".

وذكر "ويعرب الأمين العام عن تضامنه مع حكومة وشعب المغرب في هذه الأوقات الصعبة. وأضاف البيان أنه يتقدم بأصدق تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

كان مركز الزلزال في جبال الأطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير. وأفادت قناة "الأولى" .

