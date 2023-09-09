9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

يعتبر البلح الأحمر من الفواكه التي يشتهر ظهورها في هذا الوقت من العام، وهي من الفواكه المفيدة للصحة، وذلك لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

فوائد تناول البلح الأحمر يوميا

وبفضل العناصر الغذائية التي يحتويها البلح الأحمر، فسوف نقوم بذكر أبرز فوائد تناول البلح الأحمر يوميًا، وفقًا لما نشر في موقع "Healthline".

تقوية المناعة

يعمل البلح الأحمر على تقوية مناعة الجسم، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يقلل من الإصابة بالأمراض المعدية.

محاربة الأنيميا

يقي البلح الأحمر من الإصابة بالأنيميا، لأنه من الفواكه الغنية بمعدن الحديد، الذي يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء.

تحسين الهضم

يحتوي البلح الأحمر على نسبة عالية من الألياف، التي تحسن من حركة الأمعاء وتسهل من عملية الهضم وتقلل من الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

فقدان الوزن

يساهم البلح الأحمر في إنقاص الوزن، لانخفاض سعراته الحرارية، كما تساعد الألياف على الشعور بالشبع لساعات طويلة.

فوائد تناول البلح الأحمر يوميا

الوقاية من السرطان

يقلل البلح الأحمر من خطر الإصابة بمرض السرطان، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة.

تقوية العظام

يتميز البلح الأحمر باحتوائه على الكالسيوم والفسفور، وهما من المعادن التي تساهم في تقوية العظام.

ضبط سكر الدم

يعتبر البلح الأحمر من الفواكه الآمنة لمرضى السكري، لأنه يعمل على ضبط سكر الدم، بشرط تناوله باعتدال.

تعزيز صحة القلب

يعزز البلح الأحمر صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم، الذي ينشط الدورة الدموية ويسيطر على ضغط الدم.

الوقاية من مرض الزهايمر

يمثل البلح الأحمر أهمية كبيرة لكبار السن، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تقي من مرض الزهايمر والخرف.