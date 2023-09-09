عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

فوائد تناول البلح
فوائد تناول البلح الأحمر يوميا  

يعتبر البلح الأحمر من الفواكه التي يشتهر ظهورها في هذا الوقت من العام، وهي من الفواكه المفيدة للصحة، وذلك لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

 

فوائد تناول البلح الأحمر يوميا

وبفضل العناصر الغذائية التي يحتويها البلح الأحمر، فسوف نقوم بذكر أبرز فوائد تناول البلح الأحمر يوميًا، وفقًا لما نشر في موقع "Healthline".

 

فقدان الوزن علامة على الإصابة بنوع من السرطان.. تعرف على أعراضه

ليجرب شعورها.. سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين| ماذا حدث؟  

 

تقوية المناعة 

يعمل البلح الأحمر على تقوية مناعة الجسم، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يقلل من الإصابة بالأمراض المعدية.

محاربة الأنيميا

يقي البلح الأحمر من الإصابة بالأنيميا، لأنه من الفواكه الغنية بمعدن الحديد، الذي يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء.

تحسين الهضم

يحتوي البلح الأحمر على نسبة عالية من الألياف، التي تحسن من حركة الأمعاء وتسهل من عملية الهضم وتقلل من الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

فقدان الوزن 

يساهم البلح الأحمر في إنقاص الوزن، لانخفاض سعراته الحرارية، كما تساعد الألياف على الشعور بالشبع لساعات طويلة.

 

فوائد تناول البلح الأحمر يوميا

 

الوقاية من السرطان 

يقلل البلح الأحمر من خطر الإصابة بمرض السرطان، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة.

تقوية العظام 

يتميز البلح الأحمر باحتوائه على الكالسيوم والفسفور، وهما من المعادن التي تساهم في تقوية العظام.

ضبط سكر الدم 

يعتبر البلح الأحمر من الفواكه الآمنة لمرضى السكري، لأنه يعمل على ضبط سكر الدم، بشرط تناوله باعتدال.

تعزيز صحة القلب 

يعزز البلح الأحمر صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم، الذي ينشط الدورة الدموية ويسيطر على ضغط الدم.

الوقاية من مرض الزهايمر 

يمثل البلح الأحمر أهمية كبيرة لكبار السن، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة به تقي من مرض الزهايمر والخرف.

البلح البلح الاحمر فوائد تناول البلح الأحمر فوائد تناول البلح الأحمر يوميا المناعة السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 820 على الأقل وأكثر من 600 جريح

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

موضوعات متعلقة

للتخلص من الألم المزمن.. خطوات علاج الأملاح على الكلى وطرق تفتيتها

ببنطال جينز مقطع.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

لفطور مختلف.. طريقة عمل توست حار بالجبن والذرة

نشرة المرأة والصحة| مريضة سكري تحقن زوجها بالأنسولين وتتسبب في وفاته.. ياسمين عز بفستان أسود حرير.. وأسما شريف منير بلوك باربي

الشباب اكثر عرضة لأمراض القلب في هذه الحالة.. حسام موافي يوضح

بفستان وباروكة.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بلوك باربي

ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير

طرق فعالة لعلاج السخونة الداخلية في الجسم

ترشيحاتنا

السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي القضايا الراهنة وأزمة الغذاء العالمية

هل تستمر الموجه الحارة؟.. تحسن حالة الطقس وانخفاض الحرارة في هذا الموعد

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

رقم كبير.. أوفربرايس على أسعار شيفروليه أوبترا

قمة العشرين تعترف بخطر الأزمات السياسية على الاقتصاد العالمي

مذنب أخضر لامع يظهر في سماء السعودية بهذا التوقيت.. هل يشكل خطر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول هذه الطبق على الإفطار يصيبك بالسرطان وأمراض القلب.. احترس من الكارثة

للرجال فقط| هذا النوع من التدخين يؤثر على صحتك تجنبه فورا

9 فوائد مذهلة لتناول البلح الأحمر يوميا.. لن تتوقعها

مجوهرات وفستان ملفت.. رانيا يوسف تخطف الأنظار| شاهد

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ