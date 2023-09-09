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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد صادم.. فيديو مروع يوثق لحظة وقوع زلزال المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

نشرت وسائل إعلام عربية وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو عن اللحظات الأولى لزلزال المغرب مساء أمس الجمعة.

ويظهر في الفيديو حالة الفزع والخوف والرعب عند عدد من الأشخاص لحظة وقوع الزلزال المدمر، ويهرولون في كل اتجاه.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

فيديو مروع لحظة وقوع زلزال المغرب زلزال المغرب وزارة الداخلية المغربية

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