حارس جديد فب تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا الودية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي مشاركة حارس المرمى الشاب محمود شريف الشناوي مواليد 2004.

وقام محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، بتصعيد الحارس الصاعد للمشاركة في تدريبات الفريق بصحبة عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء، في ظل غياب محمد عواد للإصابة و محمد صبحي المتواجد مع المنتخب الوطني.

وقرر مدرب الحراس ضم محمود شريف لمعسكر الفريق الحالي استعدادا للموسم الجديد ولبطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء و حمود شريف الشناوي تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف تم خلالها التركيز على بعض الأمور الفنية استعدادا للفترة المقبلة.



وعاد الفريق لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.