شيكابالا يؤدى فقرة تأهيلية على هامش مران الزمالك استعدادا لمواجهة أرتا سولار

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة بشكل منفرد على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل المناسب في ظل معاناته من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن مواجهة الزمالك والسكة الحديد الودية الأخيرة.

وخاض "شيكابالا" الفقرة التأهيلية الخاصة خلال مران اليوم عقب مشاركته في الحصة التأهيلية والبدنية مع زملائه في الفريق، دون خوض الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية.



وعاد الفريق لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.