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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونفدرالية الأفريقية.. عمرو السيسي يشارك فى المران الجماعى للزمالك استعدادا لمواجهة سولار

عمرو السيسى لاعب
عمرو السيسى لاعب الزمالك

شارك عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها و كانت عبارة جزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة ، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي و علاجي خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخاض عمرو السيسي التدريبات التأهيلية و البدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

وعاد الفريق لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء  الخميس  باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

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