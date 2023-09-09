نقطة تحول عالمية..مساعد وزير الخارجية الأسبق يعدد أهداقف قمة مجموعة العشرين

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة مجموعة العشرين الحالية تعد القمة الأولى التي تستضيفها الهند، منذ عام 2009/2008، كما أنها أول قمة تعقد في جنوب أسيا.

وأضاف “حسين هريدي” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن قبول الاتحاد الأفريقي كعضو في مجموعة العشرين، بمثابة مكسب دبوماسي كبير للاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية،

متابعا: القمة ستناقش الحرب الروسية الأوكرانية والخلافات السياسية بين الغرب والروسيا والصين و إيران.

واسترسل: كما أن القمة ستناقش أيضا قضايا تهم مصر والدول النامية، وبحث فكرة زيادة رأس مال البنك الدولي، حسب اقتراح سيتقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكمل: القمة ستشهد الحديث عن عبء الديون الخارجية على الدول النامية، بالإضافة إلى الحديث عن إعادة الهندسة المالية في العالم، وحوكمة عمل الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وشدد على أن القمة الحالية من الممكن أن تكون نقطة تحول تحسب للبلوماسية الهندية.