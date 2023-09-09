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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص بالرصاص فى طوخ بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، بالسجن المؤبد غيابيا لعاطل لاتهامه وآخر سبق الحكم عليه بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9013 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2339 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "كريم ع ع"، 29 سنة، قهوجي، سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، و"محمد ح ا"، 28 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ، قتلا المجني عليه "علي شكري عباس محمد"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدا لهذا الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، موضوع التهمة اللاحقة، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري حوزته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره محرزاً سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.


وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

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