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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة سعيد تعلق على زلزال المغرب: عزائي لضحايا الكارثة

صدى البلد

علقت الفنانة سميرة سعيد، على زلزال المغرب المدمر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “محزنة الصور مروعة المشاهد اللهم احفظ بلادنا من كل سوء عزائي لضحايا الكارثة واشف كل مصاب يارب”.

زلزال المغرب 

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال.

وأوضحت أنه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة.

 إمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال بعيد جدا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلو مترا غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد بوقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

الزلزال الفنانة سميرة سعيد امكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب بحوث الفلكية المملكة المغربية محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل

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