قوات الدفاع الشعبي تطبق التأسيس العسكري لـ 100 مدرسة من التعليم الفني

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف تطبيق التأسيس العسكرى لـ 100 مدرسة من مدارس التعليم الفنى بدءاً من العام الدراسى 2023 / 2024، وتطوير المنظومة التعليمية من خلال برامج علمية وتدريبية متطورة فضلاً عن تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أقصى إستفادة علمية لكلا الجانبين .

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز أوجه التعاون وتعميق روح الولاء والإنتماء لدى أبناء الوطن ، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

قوات الدفاع الشعبي والعسكري.. من جانبه أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالتعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة، مشيداً بالإنضباط والولاء والإنتماء الذى لمسه عند زيارة عدد من المدارس الفنية التى تطبق التأهيل العسكري، حيث أكد أن الولاء والإنتماء أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتنمية روح الولاء والإنتماء للطلاب من مختلف المراحل الدراسية.

صورة من توقيع بروتوكول قوات الدفاع الشعبي والعسكري