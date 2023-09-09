للمشاركة بجهود الإنقاذ.. فلسطين ترسل فريقا من الصحة والدفاع المدني إلى المغرب

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم "السبت"، عن إرسال فريق من الدفاع المدني ووزارة الصحة للمشاركة في جهود الإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر؛ الذي ضرب أجزاء من المملكة المغربية مساء أمس الجمعة، وأسفر عن وفاة وإصابة المئات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذه المبادرة جاءت بتوجيه من الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء محمد اشتية، وأعرب الأخير عن أحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، من المغرب الشقيق؛ ملكا وحكومة، وشعبا، بضحايا الزلزال؛ سائلا المولى عز وجل؛ أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن ما لا يقل عن 820 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.