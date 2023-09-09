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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة تونس

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب، سينضم إلى المعسكر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة تونس وديا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان فيتوريا قد قرر إراحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا التي أقيمت مساء أمس الجمعة، في ختام تصفيات أمم إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة ١-٠.

وقال فيتوريا عقب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا، "محمد صلاح سينضم لمنتخب مصر السبت استعدادا لمواجهة تونس".

وأضاف، أن رباعي الأهلي محمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني يغادرون معسكر الفراعنة للانضمام إلى تدريبات فريقهم، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل في مدينة الطائف السعودية، في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وأشار إلى أن منتخب مصر استحق الفوز على إثيوبيا 1-0، في ختام التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، قياسا بحجم الغيابات والإصابات.

محمد صلاح ليفربول روي فيتوريا مواجهة تونس مباراة إثيوبيا تصفيات أمم إفريقيا رباعي الاهلي اتحاد العاصمة الجزائري منتخب مصر

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