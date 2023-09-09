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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم فوائده.. احترس من أضرار الشاي الأخضر

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة لصحة الجم وتساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض ولكن ما لايعرفه الكثير من الناس أن له بعض الأضرار .

نعرض لكم أهم الأثار الجانبية والأضرار الى تحدث عند تناول الشاي لأخضر وفقا لما جاء فى موقع فارمسي 

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الشاي الأخضر قد يسبب العصبية والقلق. 
قد يسبب الصداع. 
قد يسبب الشاي الأخضر  الهزات. 
قد يخفض ضغط الدم. 
قد يسبب الأرق. 
قد يسبب الأرق. 
قد يهيج الجهاز الهضمي. 
يجب عليك استشارة الطبيب فورًا إذا واجهت أي آثار جانبية بعد تناول الشاي الأخضر.

الاحتياطات الواجب اتخاذها مع الشاي الأخضر 
ويجب اتخاذ الاحتياطات التالية قبل تناول الشاي الأخضر:

يجب على النساء الحوامل والمرضعات توخي الحذر أثناء تناول الشاي الأخضر. 
يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد اتخاذ الاحتياطات الكافية قبل تناول الشاي الأخضر. 
يُنصح باستشارة طبيبك قبل تناول الشاي الأخضر إذا كان لديك أي أمراض موجودة مسبقًا. 
د يتفاعل الشاي الأخضر مع نادولول، وهو دواء لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. 
قد يقلل الشاي الأخضر من امتصاص الأتروبين، وهو دواء يستخدم لعلاج الإسهال. 
قد يتفاعل الشاي الأخضر مع الوارفارين، وهو دواء يستخدم لمنع الجلطات. 
يجب عليك استشارة طبيبك قبل تناول الشاي الأخضر إذا كنت تخضع لعلاج طبي. 

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