وزراء الداخلية العرب: نثق فى قدرة المغرب على تجاوز محنة الزلزال

تتابع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الزالزال الذي وقع في بعض الأقاليم والمدن في المملكة المغربية وما خلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس فى بيان لها : "نثمن عاليا الجهود المتميزة لأجهزة الوقاية المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة في المغرب التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في انقاذ المواطنين ومساعدة الجرحى والمتضررين، فإنها تؤكد ثقتها في قدرة المملكة المغربية العزيزة على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها وتبعاتها، كما تترحم على أرواح الضحايا، راجية لهم الفردوس من الجنان، ولذويهم جميل الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

حفظ الله للمملكة المغربية أمنها واستقرارها ووقاها كل سوء ومكروه.