العربي القطري يضع الرتوش الأخيرة على ضم نجم باريس سان جيرمان

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب نادي العربي القطري من التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس":" يأمل نادي العربي القطري في إتمام صفقة ماركو فيراتي بحلول الأسبوع المقبل".

وأضاف:" تم التوصل إلى اتفاق بين العربي وباريس سان جيرمان منذ 10 أيام مقابل رسوم تقترب من 50 مليون يورو، لكن لا يزال النادي القطري يناقش التفاصيل النهائية مع اللاعب".

يذكر أن فيراتي خرج من قائمة باريس سان جيرمان لخوض دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويتواجد باريس سان جيرمان في مجموعة نارية في دوري أبطال أوروبا، رفقة بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل.