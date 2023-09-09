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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب مسئولي الرقابة الداخلية بالدقهلية على سياسات مكافحة العدوى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقدت  إدارة الرقابة الداخلية  بصحة الدقهلية وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ,اجتماعاً لمسئولى الرقابة الداخلية بالمستشفيات والإدارات الصحية.


 وتضمن الاجتماع التعريف بالدور الرقابي لقطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة إلى جانب طرح المعوقات التي قد تواجه أداء الأعمال وتذليلها لمسئولي الرقابة الداخلية.


جاء ذلك بحضور الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة الرقابة الداخلية والدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى واختتمت أعمال الاجتماع بتدريب عملي على سياسات مكافحة العدوى بمشاركة نحو 48 من مسئولى الرقابة الداخلية بالإدارات والمستشفيات.

 

 يأتي ذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتعزيز الرقابة على الخدمات الصحية .

 

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية سياسات مكافحة شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة

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