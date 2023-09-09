هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

فيمن نثق فالحب سراب فكم من صديق خدع وكم من قريب طعن وكم من حبيب خان و خذل فيمن نثق فالجميع استباح أذيتنا.



جميعنا نفتش ونبحث عن الحب حباً صادقا الذي يميل نحوه القلب بصدق ويميل نحونا بصدق نبحث عن حب يعيش للأبد ولكن الجميع يتظاهر بالحب والوفاء.



نحن أصبحنا نعيش في عالم كلّ ما نطمح فيه هو وجود أُناس أنقياء تشبهنا ، فمثلما قال الكاتب والمؤلف بوهوميل هرابال هناك ألف طريقة للخيانة، ولكن أقبحها هو التظاهر بالحب.



يا لهو من خذلان بعد ما اعتقدنا إننا وجدنا من نطمئن بهم ويطمأنوا بنا. يا لها من خيبة أمل عندما علمنا انه لا أمل من وثقنا بهم ووثقوا بنا. فلا خير لإنسان استباح لنفسه أذية أخر وثق به سواء كان صديقا او حبيبا او قريبا وفي أعتقادي أن الأشخاص التي تستباح لنفسها أذية الغير ترجع لانعدام الإيمان والدين فمن يخشى الله يخشى أذية عباده.



من الممكن أن يتوقع القارىء من خلال المقدمة أنني سوف أتحدث عن سفاح الجيزة حديث الجميع علي السوشيال ميديا حالياً قذافي ولكن عذراً هناك قصة أخري لا يعلمها الكثير ليست في مجتمعنا لكنها ليست غريبة علينا مألوفة لنا كونها حدثت في مجتمعنا وكثيراً أيضا قصة تشبه قصة نيرة أشرف في مقال حب يسيل الدماء أما قصة قذافي سفاح الجيزة فيعرضها لنا المخرج هادي الباجوري كملحمة درامية تعرض لنا مشاهد حية تمثل حقيقة وواقع للأسف حدث بالفعل . فعلي القاريء أن يتوخي الحذر من حدوث لبس بين القصص كونها متشابهة .

أما هنا سوف نعرض قصة أولجا الروسية تشبه قصص نساء كثيرات ليست في مصر فقط ولكن علي مستوي العالم لن اتحدث في هذه الجهة كثيراً حتي لا يأخذ المقال اتجاهات أخري تعرضني للتحيز للنساء.



اولجا امرأة روسية حبت و تزوجت مرتين وكانت في كل زيجة تنتهي بالفشل وأنجبت طفلين وخرجت اولجا من هذا الزواج بنفسية مدمرة تماماً و بوجه شاحب وجسم هذيل حتي قابلت فياتشيسلاف الحب الحقيقي والرجل الحقيقي، مثلما يقال ماي هيرو سوبر مان من وجهة نظرها وكان لها العوض الحقيقي والداعم النفسي لها مثلما قال الكتاب دعمها نفسياً إليّ أن استعادة جمالها الذي فقدته في علاقاتها السابقة الفاشلة وأصبح تمتلك وجها مضيئا كالقمر وعينين لامعة ببريق الحب المفتقد وجسد ممشوق ومتناسق والجميع لاحظ عليها جمالها الذي لا يضاهي مما أعاد الثقة لها من جديد وقامت اولجا بالاشتراك في مسابقة ملكة جمال روسيا وقد كان، فازت اولجا بالمسابقة وأصبحت ملكة جمال روسيا وكانت اولجا في غاية الحب والسعادة بعد سنين حزن وفشل، فكانت لا تعلم أن هناك غدرا يرتب لها بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال روسيا اختفت اولجا شليامينا لمدة 6 شهور وكانت الشرطة تبحث عنها في كل مكان وتتبع هاتفها، ولكن دون جدوى، كأنهم يبحثون عن سراب، و كان الزوج فياتشيسلاف هو المبلغ وكان يبكي بحرارة عليها.



وبعد عملية بحث استغرقت 6 شهور عثرت الشرطة على أولجا شليامينا، جثة هامدة وَسَط الثلوج في غابة بمدينة نوفودفينك الروسية، حيث تم العثور عليها مشوهة تماما، واكتشفت الشرطة أن من قاتلها هو فياتشيسلاف نفسه، بعدما أقدم بسبب الغيرة على قتلها، وقطع رأسها، في جريمة هزّت المجتمع الروسي وهزتني أنا شخصياً وتذكرت قصة نيرة أشرف ومحمد عادل لأردد فيمن نثق ؟ ؟؟؟



وما زلت أكرر فيمن نثق فبالرغم من الحب الذي يكنه لها فياتشيسلاف، فحبه من جعلها ملكة جمال فكيف له أن يقتلها بكل هذه الوحشية والبشاعة فهل هناك حقد يصل به إليّ أن يقطع رأسها لاعتقاده أن نجاحها بعد فوزها بمسابقة ملكة الجمال، سيجعلها تغازل رجالا آخرين، ومن خلال صحيفة ديلي ميل البريطانية صرح الزوج الذي كان يتحدث عن عدم نيته لقتلها لكنه حاول تهديدها فقط، لكنها ماتت.



اعتقلت السلطات الروسية فياتشيسلاف البالغ من العمر 40 عاماً، واعترف بضربه لأولجا ، وأنكر نيته لقتلها قائلا: ربما قتلتها، وأنه بالرغْم حبه الشديد لها، إلا أن علاقتهما شابها الكثير من الخلافات المتكررة، خاصة مع توتر أولجا في الفترة الأخيرة التي لم يستطع تفسير سببه بشكل صحيح.



وعن سبب ضربه لها، قال فياتشيسلاف إنه اتهمها بمغازلة زميل عمل لها، بالتزامن مع المنافسة على مسابقة ملكة الجمال، وبسؤال أصدقاء أولجا قالوا إن أولجا كانت تشعر بالضيق من علاقتها بفياتشيسلاف وكانت تبحث عن طريقة للخروج من العِلاقة كما إنها تحدثت معه في الموضوع بالفعل، بكل تفاهم ونضج ، وطلب منها الخروج لنزهة، وبالفعل أخذها في نزهة عبر الغابة، ثم هاجمها وقطع رأسها وأخفى جسدها في الثلج، ثم عاد ليبلغ عنها.



كان فياتشيسلاف اكتشف أمر المنافس له الذي وقعت أولجا في حبه، وبات يحقد عليها وذلك دون إظهار أي علامة، و دعاها للنزهة معه لاستنشاق الهواء النقي والتحدث من القلب إلى القلب، فكانت لا تعلم أنه اخر نفس لها وأخر حديث معه. و كان الجميع يعلم أن أولجا تحب الطبيعة ولا سيما الغابة التي كانت تقع بالقرب من منزلها، وغالبًا ما كانت تنشر صورًا من هناك، وتتباهى بالصيد، ولم تكن تعلم أن هناك سيكون الموضع الأخير لأقدامها، فهناك هاجمها الرجل المجروح ثم أخفى جسدها في جرف ثلجي.



وهنا أسدل الستار علي قصة اولجا التي عاشت تبحث عن الحب وقتلت علي يد من كانت تعتقد أنه الحب والعوض الحقيقي عن زيجاتها الفاشلة وتركت طفلين للحياة البشعة بعد ان أصبحت ملكة جمال. واكرر ثانياً لا مبرر للجريمة والقتل لا مبرر للخداع وأذية من نحب أرتقي بنفسك وأحبها كثيراً حيث لا تتحسر علي مغادر ولا تأسف علي غائب ولا تحزن علي كاذب ولا تفكر في منافق فالإنسان عبارة عن ضمير اذا وجد فتمسك به وإذا انعدم فاتركه لرب العباد فصدق جبران خليل جبران عندما قال أن الضمير شيء نادر لا تجده في كل إنسان. حياة سوف نحيا ونعيش فيها نتساءل فيمن نثق فالحب سراب.