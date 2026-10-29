القبض على المتهم بالسير عكس الاتجاه وتهديد مواطن بعصا حديدية في العبور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه بأحد الطرق في محافظة القليوبية، وتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما أمكن تحديد وضبط قائدها، وهو مقيم بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العصا الحديدية المستخدمة في الواقعة، وذلك بإرشاد المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 28 من الشهر الجاري، موضحًا أنه كان يسير بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول العبور، وحاول السير عكس الاتجاه لاختصار الطريق.

التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة المخالفات المرورية والتصدي للسلوكيات التي تعرض حياة المواطنين للخطر.