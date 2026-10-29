تصادم ميني باص بالرصيف في رمسيس.. وإصابة سيدتين

أصيبت سيدتان في حادث اصطدام سيارة ميني باص بالرصيف في منطقة رمسيس بالقاهرة، ما استدعى انتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابتين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

تفاصيل حادث ميني باص رمسيس

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميني باص بالرصيف في منطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته والتعامل مع المصابتين.

وبالفحص، تبين اصطدام الميني باص بالرصيف، ما أسفر عن إصابة سيدتين، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات بالمنطقة، مع استكمال الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.