تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 75 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى بالمنوفية لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.



اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمركبات”.

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





