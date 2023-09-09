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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

14 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة يوتيوبر بتهمة سب وقذف منى زكي بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

منى زكي
منى زكي

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 سبتمبر الجاري، موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أحمد وجيه لاتهامه بسب وقذف الفنانة منى زكي لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز.

 

وقال المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية لـ صدى البلد، إن نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت أحمد وجيه، المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع يوتيوب إلى المحكمة الاقتصادية بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية للنائب العام، ضد يوتيوبر يدعى أحمد. ويتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنانة منى زكي، بسبب مشاركتها فى فيلم أصحاب ولا أعز ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب.

 

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في البلاغ رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ووصفهم بأمور خادشة ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.
 

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