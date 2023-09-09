دراسة أمريكية تحدد عوامل بقاء ضحايا الزلازل أحياء تحت الأنقاض

قالت منظمة الصحة العالمية أن زلزال المغرب أضرّ بـ 300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة بها.

وعرضت سكاى نيوز يوتيوب تقريرا عن فرص النجاة من تحت الأنقاض عقب وقوع الزلازل المدمرة حيث أن فرق الإنقاذ تتجه فور وقوع الزلازل إلى المناطق المشؤومة، وتدخل فى سباق مع الزمن لانتشال الضحايا و المتبقين منهم.

وأوضح التقرير، أنه حسب دراسة أمريكية فإن فرص النجاة تكون أكبر كلما كانت عمليات الانقاذ اسرع خلال الـ 24 ساعة الأولى عقب وقوع الزلزال.

توافر الماء والهواء

وأشار التقرير إلى أن، عوامل مثل توافر الماء والهواء، والطعام، والطقس المعتدل، تمنح فرصة للضحايا أكبر وحسب الدراسة الأمريكية فإن فرق الإنقاذ تبدأ فى الانسحاب من البحث عن الضحايا بعد 5 أيام من وقوع الزلزال.

ولفت التقرير، إلى أن أطول مدة تم تسجيلها لضحايا تحت الأنقاض كانت فى اليابان حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ شخصين بعد وقوع الزلزال بـ 9 أيام كاملة عام 2011.