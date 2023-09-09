5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فوائد الجرجير.

وكتبت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية،: “تعرف على فوائد الجرجير، وسردت الفوائد الكثيرة التي تعود على الإنسان من تناوله"، وذلك على النحو التالي:

- يحافظ على خلايا الدم الحمراء

وذلك احتوائه على فيتامين C وفيتامين E الذين اذا اجتمعا يقيان من الضرر التأكسدي لخلايا الدم الحمراء ،كما انه يحتوي على نسبة بسيطة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين.

- يقي من أمراض القلب

وذلك لاحتوائه على اللوتين وهو احد أنواع الكاروتينات التي تقي الشرايين من التجلط ومن الاصابة بالسكتة الدماغية، كما يحتوي على مضادات الاكسدة التي تعمل على الحفاظ على صحة القلب.

- يغذي الشعر ويقويه

وذلك لاحتوائه على فيتامين A والزنك والحديد والكبريت؛ مما يغذي الشعر ويقويه ويمنع تساقطه.

- يعالج البرد

وذلك لاحتوائه على فيتامين C المفيد في علاج البرد والانفلونزا، كما يعمل كمضاد للأكسدة.

- يعالج الجهاز التنفسي

كما يحتوي على جليكوسيدات الكبريت والتي تنظم إفراز الشعب الهوائية؛ مما يساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي.