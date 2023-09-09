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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد واقعة حافظة القرآن.. احترس ارتفاع حرارة الجسم يسبب الوفاة في هذه الحالات

صدى البلد

 أثارت واقعة وفاة فتاة حافظة القرآن حالة كبيرة من الحزن حيث أصيبت بارتفاع في حرارة الجسم أثر على المخ وتسبب في مفارقتها للحياة ولم تتذكر الفتاة شئ سوى القرآن الكريم.
 

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ودخلت الشيماء مازن،ابنة سوهاج، المستشفي بسبب ارتفاع حرارة الجسم والمخ ونسيت كل شيء إلا القرآن الكريم مما أثار تعاطف الجميع مع قصتها وتحولت ترند بعد وفاتها بـ 4 أيام.


 والغريب في الأمر أن ارتفاع حرارة الجسم من الأمور التي يتهاون بها الجميع ولكن يتسبب  في الدخول في غيبوبة ومشاكل في المخ.


ونعرض لكم فيما يلي الحالات التي تكشف أن ارتفاع حرارة الجسم قد يؤدي لمشكلة خطيرة أو الوفاة وذلك وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك.


قد لا تكون الحمى في حد ذاتها سببًا للقلق أو سببًا لاستدعاء الطبيب، ومع ذلك هناك بعض الظروف التي يجب عليك فيها طلب المشورة الطبية لطفلك  أو لنفسك.

الرضع والأطفال الصغار
الحمى هي سبب خاص للقلق عند الرضع والأطفال الصغار، اتصل بالطبيب إذا كان طفلك يعاني من:

أقل من 3 أشهر وتبلغ درجة حرارة المستقيم 100.4 فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى.
- بين 3 و6 أشهر من العمر وتكون درجة حرارته في المستقيم أعلى من 102 فهرنهايت (38.9 درجة مئوية) أو تكون درجة حرارته أقل ولكن يبدو عصبيًا أو بطيئًا أو غير مريح على نحو غير عادي.
ما بين 7 إلى 24 شهرًا ولديه درجة حرارة مستقيمية أعلى من 102 فهرنهايت (38.9 درجة مئوية) وتستمر لفترة أطول من يوم واحد ولكن لا تظهر عليه أي أعراض أخرى.

 إذا كان طفلك يعاني أيضًا من علامات وأعراض أخرى، مثل سيلان الأنف أو السعال أو الإسهال، فيمكنك الاتصال به عاجلاً.
أطفال
ربما لا يوجد سبب للقلق إذا كان طفلك يعاني من الحمى ولكنه يستجيب وهذا يعني أن طفلك يتواصل معك بصريًا ويستجيب لتعبيرات وجهك وصوتك و قد يكون طفلك يشرب السوائل ويلعب.

اتصل بالطبيب  إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع حرارة الجسم مع الأعراض التالية:

- فاتر أو مرتبك أو لديه اتصال بصري ضعيف معك.
يكون سريع الانفعال، ويتقيأ بشكل متكرر، ويعاني من صداع شديد، أو التهاب في الحلق، أو آلام في المعدة، أو أعراض أخرى تسبب الكثير من الانزعاج.
يعاني من الحمى بعد تركه في سيارة ساخنة. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
يعاني من حمى تستمر لفترة أطول من ثلاثة أيام.
لديه نوبة صرع مرتبطة بالحمى

 إذا استمرت النوبة أكثر من خمس دقائق أو إذا لم يتعافى طفلك بسرعة اتصل بالاسعاف
اطلب من مقدم الرعاية الصحية لطفلك الحصول على إرشادات في ظروف خاصة، مثل طفل يعاني من مشاكل في الجهاز المناعي أو يعاني من مرض موجود مسبقًا.

حمى الأطفال
حمى الأطفال

الكبار
اتصل بالطبيب  إذا كانت درجة حرارة الجسم  103 فهرنهايت (39.4 درجة مئوية) أو أعلى واطلب العناية الطبية الفورية إذا كانت أي من هذه العلامات أو الأعراض مصاحبة للحمى:

صداع حاد
متسرع
حساسية غير عادية للضوء الساطع
تصلب الرقبة والألم عند ثني رأسك للأمام
الارتباك العقلي أو السلوك الغريب أو الكلام المتغير
القيء المستمر
صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر
وجع بطن
ألم عند التبول
التشنجات أو النوبات

 

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