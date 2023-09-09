إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

أكد الدكتور خالد يوسف، إخصائي السمنة والنحافة أن الكوسة تلعب دوراً مهماً في عملية إنقاص الوزن وحرق الدهون باعتبارها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة وسلامة جسم الإنسان وتعطي إحساسًا بالشبع لفترة.

وأضاف الدكتور خالد يوسف أن هذا النوع من الخضار قليل جدًا في السعرات الحرارية فهو مناسب لاستخدامه في إنقاص الوزن ويقضي على مشكلة الإمساك والكوسة غنية بالكولاچين النباتي الذي يساعد علي شد البشرة ونضارتها.

الفطور:

رغيف سن أسمر + قطعة جبن قريش أو بيضة مسلوقة أو 4 ملاعق فول بالكمون والليمون + سلطة خضراء البقدونس

الغذاء :

أي كمية من الكوسة شرط تكون بدون استعمال أي دهون نهائي مثل كوسة مطبوخة نيء في نيء بالنعناع أو كوسة مسلوقة وعليها بهارات.. أو كوسة مقطعة شرائح طولية ومشوية.. أو كوسة مطهية على البخار مع مجموعة من الخضراوات الأخرى مثل البروكلى، الفاصوليا الخضراء، القرنبيط، الخرشوف + سلطة خضراء .

العشاء :

ثمرتان من الفاكهة المسموحة + كوب من اللبن الزبادي

وينصح الدكتور خالد يوسف استهلاك 3 لترات من الماء يومياً بالإضافة إلى ضرورة ممارسة رياضة المشي يومياً لمدة نصف ساعة على الأقل.

ويحذّر الدكتور خالد يوسف أيضاً من استخدام السكر وينصح باستبداله بالمحلى الصناعي للقهوة والشاي.

