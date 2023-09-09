نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

أكدت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي حاول التعاقد مع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في السعودية بنهاية يوم الخميس، حيث فشل الاتحاد في التعاقد مع محمد صلاح بعد رفض ليفربول التفريط في نجمه الأول.

وذكرت صحيفة “تيليجراف” البريطانية، أن الاتحاد وجه نظره صوب التعاقد مع بدائل أخرى لـ محمد صلاح قبل نهاية الميركاتو، بعد رفض ليفربول التفريط فيه.

وأوضح التقرير أن الاتحاد تفاوض مع ريتشارليسون المهاجم الأول لمنتخب البرازيل في آخر أيام الميركاتو، لكن لضيق الوقت لم تتم الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد سيعود للتعاقد مع محمد صلاح مستقبلًا.