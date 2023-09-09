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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضحايا بالجملة.. زلزال المغرب يدمر معالم أثرية تاريخية

زلزال المغرب
زلزال المغرب

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" حجم الدمار الذي خلّفه الزلزال المدمر الذي تعرضت له المغرب.

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وأفاد تقرير "القاهرة الإخبارية" بأن الزلزال الذي استمر لمدة عشرين ثانية فقط خلّف دمارًا واسعًا وضحايا بالجملة وخسائر مادية وبشرية.

ثوانِ معدودات كانت كفيلة بأن تخلّف مئات الضحايا وآلاف المشردين، فضلًا عن دمار واسع في الأبنية والممتلكات.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر في تدمير مواقع أثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي من جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

ومن بين هذه المواقع المتضررة انهيار العديد من المباني في الجزء القديم من مدينة مراكش، وتصدع أجزاء كبيرة من الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة في مراكش، والتي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى.

كما تضرر من الزلزال جامع الكتبية أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش، والذي يعد إلى نحو 900 عام فيما تُعرف مئذنته باسم "سقف مراكش".

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