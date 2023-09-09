الجمعية المغربية للاستغوار: السلطات تقدم المساعدات لمتضرري الزلزال

علق منصور حسين رئيس الجمعية المغربية للاستغوار، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب فجر اليوم.

وقال منصور حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السلطات المغربية تقوم بتوفير جميع المساعدات للمتضررين من الزلزال ".

وأضاف منصور حسين :" نحن رهن إشارة السلطات المحلية في المغرب لتقديم المساعدات للمنكوبين تحت الأنقاض ".

وتابع منصور حسين :" أكثر المناطق تضررا هي المناطق القريبة من جنوب غرب مراكش وهي منطقة بؤرة الزلزال ".

واكمل منصور حسين :" أغلبية المباني القريبة من بؤرة الزلزال تضررت بشكل كبير "،