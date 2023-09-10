عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023: تغيير الوظيفة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الثور .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : تتلقى ثروة

برج الجدي .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : مشاكل مالية

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

كن دبلوماسياً في حياتك العاطفية لتجنب المشاكل الخطيرة، قد تكون ضحية لسياسات المكتب ولكن الباحثين عن عمل سيكونون سعداء بمعرفة أنه سيتم اختيارهم لهذا اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

تأكد من التقدم بطلب الزواج اليوم لأن الرد سيكون إيجابيًا، نجوم الحب لهذا اليوم أقوى مما يعني أن لديك فرصًا أكبر للوقوع في الحب، تجنب تدخل شخص ثالث في حياتك، يمكن للحبيب السابق أن يشكل تهديدًا لعلاقة الحب ويضمن لك قضاء المزيد من الوقت مع الحبيب.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قلل من تناول الكافيين وتناول الشاي الأخضر بدلًا منه، قد يسقط بعض الأطفال ويصابون بجروح أثناء اللعب، يجب على الإناث توخي الحذر أثناء تقطيع الخضار في المنزل. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيكون يومك مليئًا للغاية ومن المتوقع منك إنجاز المهام الرئيسية التي قد تجلب الحظ للشركة، سيغير بعض مواليد برج العقرب وظائفهم اليوم. قد يواجه رواد الأعمال مشاجرة مع شركائهم ومن الضروري عدم ترك الأمور تخرج عن نطاق السيطرة.  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تأكد من عدم إقراض مبلغ كبير لشخص ما، حيث قد تواجه مشكلة في استعادته، يمكن أن يسبب الخلاف المالي مع أحد الأشقاء مشاكل في الحياة اليوم. 

برج العقرب برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم الأحد برج العقرب وحظك اليوم صحيا برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

خطوة قبل الإعلان.. تطورات مفاجئة في صفقة مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : شراء سيارة

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : مشاريع مثيرة

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023: مفاجآت غير متوقعة

برج الثور .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : تتلقى ثروة

برج الجدي .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 : مشاكل مالية

برج القوس .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023: نجاح مهني ومالي

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023: حل مشاكلك العاطفية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

بشري أم فضائي.. روبوت يعثر على جسم غامض في قاع المحيط

إمام عاشور ورضا سليم .. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي في السوبر الإفريقي

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

اليونان.. مصرع العشرات بسبب الفيضانات واستمرار عمليات البحث عن مفقودين

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 10-9-2023

سعر الدولار في البنك المركزي 10-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

أجبرني على الاعتذار.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة وتوجه رسالة لرضوى الشربيني

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ