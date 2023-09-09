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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب عن انتخابات الرئاسة: من 10 سنين كنا بنسف تراب

الإعلامى عمرو أديب
الإعلامى عمرو أديب

قال الإعلامى عمرو أديب، أنه لا توجد مشكلة فى وجود جبهات للمعارضة، معقبا:" هقول رأيي زى أى مواطن عادى عايش فى مصر".

وتساءل  أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، قائلا:" ليه البلد دى مرهون فيها التغيير بالطربقة، مفيش بديل تانى، البلد مش ناقصة طربقة، اطربقت 100 مرة قبل كدة".

 المعارضة المصرية

وأضاف أديب قائلا:" احنا كل شوية هنبنى من أول وجديد عمر البلد ما هتعرف تعيش بعد كدة، احنا داخلين على انتخابات رئاسية".

وتساءل أديب قائلا:" هل المعارضة المصرية ، والتيار الحر اتفقت على مرشح معين؟ لا هما بيقولوا عاوزين ضمانات خدوا الضمانات أهى".

 

وأكد أديب قائلا:" من 10 سنين كنا بنسف تراب، الناس ليها حرية تختار المرشح المناسب".

الإعلامي عمرو أديب المعارضة المصرية انتخابات الرئاسة المعارضة عمرو أديب قناة ام بي سي

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