عمرو أديب عن انتخابات الرئاسة: من 10 سنين كنا بنسف تراب

قال الإعلامى عمرو أديب، أنه لا توجد مشكلة فى وجود جبهات للمعارضة، معقبا:" هقول رأيي زى أى مواطن عادى عايش فى مصر".

وتساءل أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، قائلا:" ليه البلد دى مرهون فيها التغيير بالطربقة، مفيش بديل تانى، البلد مش ناقصة طربقة، اطربقت 100 مرة قبل كدة".

المعارضة المصرية

وأضاف أديب قائلا:" احنا كل شوية هنبنى من أول وجديد عمر البلد ما هتعرف تعيش بعد كدة، احنا داخلين على انتخابات رئاسية".

وتساءل أديب قائلا:" هل المعارضة المصرية ، والتيار الحر اتفقت على مرشح معين؟ لا هما بيقولوا عاوزين ضمانات خدوا الضمانات أهى".

وأكد أديب قائلا:" من 10 سنين كنا بنسف تراب، الناس ليها حرية تختار المرشح المناسب".