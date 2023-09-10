سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم 10-9-2023

استقر سعر أغلى الأعيرة الذهبية فئة عيار 24، مسجلا 2503 جنيهات للبيع و 2514 جنيها للشراء، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-9-2023.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا أمس السبت بمعدل 15 جنيها في محلات الصاغة المختلفة.

واستقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 21

وبلغ عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2190 جنيها للبيع و 2200 جنيه للشراء

عيار 18



وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1877 جنيها للبيع و 1886 جنيها للشراء .

عيار 14



وبلغ سعر عيار 14 نحو 1460 جنيها للبيع و 1476 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.52 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.502 مليون جنيه للبيع و 2.514 مليون جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.2 ألف جنيه للشراء.

أسعار مناسبة



قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، إن السعر الحالي للذهب مناسب وليس بعيدا عن السعر العالمي.

وأكد ناجى فرج، خلال تصريحات له، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة على سعر الذهب، ووزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، موضحا أن المبادرة كان لها فوائد كثيرة كما تم انضمام مصر لتجمع بريكس.

وأوضح ناجي فرج، أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادي قوى، وتوجد علاقة قوية بينه وبين انخفاض الذهب، لأن انضمام مصر للتجمع سيقوى العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش، وسيساعد فى تراجع الذهب والدولار، وهذا له مردود جيد على الاقتصاد المصري".

تذبذب أسبوعي



وسيطر التذبذب الذي يميل إلى الهبوط على أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، الإضافة إلى ضعف الطلب الحالي على الذهب حيث يفضل الجميع الانتظار قبل البيع أو الشراء.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم السبت عند المستوى 2200 جنيه للجرام، بانخفاض بمقدار 10 جنيهات بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2210 جنيه للجرام، بحسب تقرير فني لجولد بيليون.

وفشلت حتى الآن جميع المحاولات لكسر المستوى 2200 جنيه للجرام وتزايد التداول فوق هذا المستوى ليكون الذهب قاعدة سعرية، وفي حالة كسر هذا المستوى سنشهد عمليات بيع كبيرة بسبب خوف حائزي الذهب من المزيد من التراجع السعري الأمر الذي سيدفعهم إلى البيع وبالتالي يتزايد المعروض من الذهب وينخفض السعر أكثر.



أسعار الذهب عالميًا



شهدت أسعار الذهب تعافيًا خلال تداولات في ظل تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر، ولكن لا يزال الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي مع تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى استكمال التشديد النقدي عقب اجتماع سبتمبر.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.2% لتتداول عند المستوى 1924 دولار للأونصة، لترتفع من أدنى مستوى سجلته منذ أسبوع عند 1915 دولار للأونصة، بينما الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8%.

محاولة تعافي أسعار الذهب تأتي بعد توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع خلال جلسة اليوم ودخوله في تصحيح طفيف بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 6 أشهر خلال هذا الأسبوع بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي.