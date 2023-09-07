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رئيس التحرير
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مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة “صدى البلد” شروق عادل تغطية خاصة عن أسعار الدولار اليوم محلياً وعالمياً، وكذلك سعر جرام الذهب بمختلف أعيرته.

 

و مازال يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقراراً، منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، باستثناء البنك المركزي المصري، والذي  
 تراجع أمام الجنيه، وسجل 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83، 30.95 جنيه للبيع.


وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، و في البنك الأهلي اليوم، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

وشهد سعر الدولار  في مصر تراجعاً قوياً  خلال الأيام القليلة الماضية، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى نحو 3 جنيهات، متراجعا من متوسط 42 إلى نحو يبدأ من 38.5 جنيها فقط اليوم، بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس وقرار الحكومة الأخير.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

الدولار أسعار الدولار البنك المركزي المصري الذهب الجنيه

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