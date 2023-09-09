تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

العاصفة دانيال |

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عاصفة رعدية قادمة من الأراضي الليبية، وقد تضرب البلاد يوم الاثنين القادم، تحديدًا مناطق الساحل الغربي عند مدينتي مطروح والساحل.

العاصفة دانيال

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال، بعد أن غادرت اليونان مخلفة وراءها أضرارًا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة؛ تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا علي موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول.

العاصفة دانيال

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، وجود نشاط في سرعات الرياح وارتفاع كبير في حركة الأمواج.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العاصفة بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة؛ وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.

عاصفة رعدية تضرب مصر

وتابعت هيئة الأرصاد، أنه لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة، حيث تختلف النماذج فيما بينها علي أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل في اتجاه بنغازي أو اجدابيا أو سرت؛ ولكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا.

العاصفة دانيال

وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية ( أقصي غرب الساحل الشمالي) يوم الاثنين القادم يصاحبها سقوط الأمطار .

ورغم العاصفة دانيال المحتملة، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس على البلاد يستمر في الارتفاع في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة وتستمر هذه الأجواء حتي منتصف الاسبوع الجاري، ويكون الانخفاض ملحوظا يوم الجمعة القادمة .





