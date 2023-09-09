أزمة بين اتحاد الكرة وجهاد جريشة بسبب المنصب الأفريقي |تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك أزمة بين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام وجهاد جريشة الحكم الدولي السابق، بسبب انضمامه للجنة حكام الكاف.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جهاد جريشة الحكم الدولي السابق تلقي اتصالاً من عبد الحكيم الشلماني عضو المكتب التنفيذي للكاف ورئيس اتحاد شمال أفريقيا، يخبره بانضمامه للجنة حكام الكاف بشرط إرسال خطاب ترشيح باسمه من جانب الاتحاد المصري".

وأضاف أمير هشام: "الخطاب من أجل أن يشغل جهاد جريشة منصب عضو فى لجنة الحكام فى كاف، ولكن الحكم السابق فوجئ بعد جلسة يوم الأربعاء الماضي برفض جمال علام إرسال خطاب ترشيح من اتحاد الكرة إلي كاف".

واستطرد: "جمال علام أبلغ جهاد جريشة أنه متخوف من عدم قبوله ومن ثم يقال إن ترشيح الاتحاد المصري تم رفضه بجانب اشتراط حصوله على خطاب من الكاف يطلب فيه ترشيح اسم جهاد جريشة حتي يرسل اتحاد الكرة خطابه".

واختتم: "قام جهاد جريشة بتصعيد الأمر من أجل أن يأخذ خطاب الترشح من قبل اتحاد الكرة وذلك ليس المرة الأولي بل من قبل تم عدم ذكر اسمه بشأن المحاضرين فى فيفا وكاف، وحصل على وعد بحل الأمر خلال 48 ساعة".