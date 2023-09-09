أنا مش هربان وراجع .. عمرو أديب يكشف سر تواجده في لندن

قدم الإعلامى عمرو أديب حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" من العاصمة البريطانية لندن، متضمنة العديد من الموضوعات الهامة.

أوضح عمرو أديب خلال الحلقة المذاعة عبر قناة “ام بى سى مصر”، أنه لم يسافر إلى لندن منذ عام، لافتا إلى تواجده فيها فى الوقت الحالى.

وعن سبب تواجده فى لندن فى الوقت الحالى، قال عمرو أديب:" عندى شغل بعمله وراجع كمان يومين تلاته، انا مش هربان".

إنجلترا تدهورت

وكان الإعلامى عمرو أديب، قال إن إنجلترا تدهورت بشكل خطير للغاية، معقبًا: "150 مدرسة في لندن فيها مشاكل في المباني".

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، قائلا:" الناس اللى معندهاش بيوت كلهم بيناموا على الارض لان الوضع الاقتصادى خطير ".

يطرد ينام في الشارع

وأكد عمرو أديب قائلا:" المواطن اللى كان فى طبقة نزل لطبقة تانية، لو محدش دفع إيجار شقته يطرد ينام فى الشارع".