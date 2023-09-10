المغرب .. السلطات تعلن آخر حصيلة لضحايا الزلزال

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان عاجل لها منذ قليل، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، أمس، إلى 2012 وفاة و2059 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات تواصل "تجندها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى".

وأمس السبت، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس الحداد الوطني لثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام فوق جميع المباني العمومية؛ إثر كارثة الزلزال.

وخلال ترؤس العاهل المغربي وولي العهد الأمير مولاي الحسن جلسة أعمال خُصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال، أمر بتخصيص لجنة وزارية لوضع برنامج لإعادة تأهيل وبناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.