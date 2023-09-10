شروط الالتحاق بمدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية.. فيديو

أجرى برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور جولة داخل مدرسة غبور 2 للتكنولوجية التطبيقية لصناعة السيارات.

وقال خالد سعيد مدير المدرسة، إن المدرسة من ضمن 52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، ويتخرج منها طلبة مؤهلين علميا وسلوكيا لسوق العمل.

وأوضح أن للمدرسة شروط خاصة لقبول الطلبة منها أن يكون الطالب لائق بدنيا وصحيا، لافتا إلي أن الطلبه المتقدمين للمدرسة يتم اختبارهم طبيا في البداية.

100 طالب

وأشار مدير مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، أن التعليم في المدرسة صناعي ويتم اختيار 100 طالب فقط من بين 1500 يتقدمون للالتحاق بالمدرسة.

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