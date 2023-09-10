وفاة سيدة.. القصة الكاملة لانهيار سقفي عقارين بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية انهيار أسقف عقارين، الأول بمنطقة كوم الدكة وسط المدينة وأسفر عن وفاة سيدة أربعينية، والثاني بمنطقة الدخيلة غربي المحافظة، ولم يسفر عن أي إصابات.

ففي منطقة كوم الدكة، لقيت سيدة مصرعها إثر انهيار سقف عقار، وسط الإسكندرية، وتم نقلها إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بانهيار عقار من الداخل بشارع ابن نباته بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف والأجهزة المعنية في الحي ،وتبين وجود وفاة، وتم إخلاء السكان من العقار لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط.

وتلقت مديرية تضامن الإسكندرية برئاسة السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بانهيار أسقف عقار بشارع ابن نباتة بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

على الفور توجهت هدي مهني، رئيس وحدة كوم الدكة إلى موقع الحادث وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي و2 محل ومن الداخل سكني و3 طوابق علوية والأدوار العلوية عبارة عن غرف سكنية وأن العقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية.

بإجراء المعاينة اللازمة تبين سقوط الأسقف من الطابق الثالث والثاني والأول وصولا للطابق الأرضي، وأسفر الحادث عن سقوط حالة وفاة لسيدة تدعى أمينة عطية ، 49 سنة وتم استخراج الجثمان من تحت الأنقاض، ويوجد به 3 أسر.

تم نقل الأسر المتضررة للإقامة لدى ذويهم، وجار عمل بحث اجتماعي واستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة والوفاة وخسائر الممتلكات ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وشهدت منطقة الدخيلة الجبل انهيار أسقف أحد الغرف بعقار بمنطقة العلاف، غربي الإسكندرية، وذلك دون وجود إصابات أو ضحايا.

تلقت مديرية التضامن بالإسكندرية إشارة من غرفة عمليات المحافظة تفقد بانهيار سقف أحد الغرف بعقار بمنطقة العلاف الدخيلة الجبل.

وبناء على تعليمات السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وجهت مريم رفعت، مسؤول الإغاثة بالمديرية، بسرعة توجه المهندس عبد القادر عبد الرحمن، رئيس وحدة الدخيلة الجديدة إلى مقر الحادث.

ومن خلال المعاينة تبين أن العقار مكون من ثلاث أدوار والدور شقتين، وبالمعاينة تبين سقوط سقف الدور الأول على الدور الأرضي ولا يوجد إصابات.

وأفادت المعاينة أن العقار يسكن فيه 6 أسرة، منهم أسره تحصل علي معاش تكافل وكرامة، وجاري عمل أبحاث اجتماعية لمساعدة الأسر المتضررة.



