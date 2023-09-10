إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث عين شمس

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين هشام سيد إبراهيم عبد الغني المتهم الأول بأمر الإحالة، وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر.

وفى وقت سابق قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، حجز جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ أحداث عنف مدينة نصر، لـ 4 نوفمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.