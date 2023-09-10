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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: فيتوريا نجح في تقديم نتائج مميزة مع المنتخب الوطني

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الناقد الرياضي، عادل عطية، أن لقاء منتخب مصر واثيوبيا جاء في بداية الموسم الرياضي، مشيرا إلى أن لقاء مصر واثيوبيا جاء كبروفة قوية، خاصة أن المنتخب ضمن التأهل لبطولة الأمم الأفريقية القادمة.

وقال عادل عطية، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”،  أن منتخب مصر فاز لإستكمال سلسلة الإنتصارات التي يسير فيها المنتخب تحت قيادة المدير الفني روي فيتوريا.

وتابع الناقد الرياضي عادل عطية، أن فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، لا يختار فقط من الأهلي والزمالك، وإنما دائما يؤكد أن باب المنتخب مفتوح للجميع، ونجح في تقديم نتائج مميزة.

 بطولة أمم افريقيا

وأشار عادل عطية إلى أن غياب محمد صلاح يؤثر في أداء المنتخب، ولكن روي فيتوريا كان لديه رغبة في إراحة النجوم الأساسية للمنتخب قبل إنطلاق بطولة أمم افريقيا في بداية العام المقبل.

منتخب مصر بطولة الأمم الإفريقية روي فيتوريا الأهلى محمد صلاح

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