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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال

صدى البلد

أعلنت مصر للطيران عن طرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال بتخفيض يصل إلى 25% على تذاكر السفر المصدرة والتي تبدأ من داخل جمهورية مصر العربية إلي نقاط شبكة مصر للطيران الدولية في حال قيام العملاء بشراء التذاكر من 10 سبتمبر وحتي 30 سبتمبر الجاري على أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر القادم.


كما قامت مصر للطيران بطرح تخفيض 50% على فرق سعر تعلية الدرجة من تذاكر الدرجة السياحية المصدرة قبل 10 سبتمبر إلى درجة رجال الأعمال والتي يبدأ خط سيرها من داخل جمهورية مصر العربية إلى نقاط شبكة مصر للطيران الدولية في حال قيام العملاء بتعلية درجة تذاكر السفر في الفترة من 10 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2023 على أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر 2023 القادم.


ويمكن للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو الاتصال بخدمة العملاء على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر.

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