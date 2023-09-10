الشوادفي : الدولة المصرية تمتلك دبلوماسية عالية ، ولديها فهم واضح لكل القضايا السياسية.. فيديو

قال الدكتور محمد الشوادفي ، استاذ الاقتصاد ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يكون معبرا عن الرأي العام العالمي .

وتابع " الشوادفي " خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن الدولة المصرية تمتلك دبلوماسية عالية ، ولديها فهم واضح لكل القضايا السياسية ، وليست ضيفا وانما تجد حلولا .

وأشار " الشوادفي " ، إلى أن العالم يواجه مشكلات كبيرة جدا ، وصعوبات في تحقيق التنمية ، خاصة للاقتصادات الناشئة .

ولفت إلى أن أول المشكلات التي يعاني منها العالم النامي هي مشكلة الديون ، ولابد من ان يتم معالجة هذه الديون .

