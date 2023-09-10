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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية بالقليوبية: مشاركة السيسي في قمة العشرين تعكس مكانة مصر كدولة محورية

صدى البلد

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة العشرين، التى تستضيفها دولة الهند، أبرزت ثقل مصر الدولي وما تمثله كشريك فاعل ومؤثر على المستوى العالمي والدولي، كما أن مشاركة الرئيس عكست مكانة مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن المشاركة المصرية في قمة العشرين، التي تجمع أقوى 20 دولة اقتصاديًا في العالم، يمثل تقديرًا دوليًا لمصر ورئيسها، خاصة بعد انضمام مصر إلى تجمع بريكس، لافتًا إلى أن هذه المشاركة تمثل رسالة دولية للمصريين والعالم بأن مصر دولة محورية ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي والعالم يريد دائمًا أن يسمع صوتها ورؤيتها في مختلف القضايا.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة، يعكس مكانتها كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، حيث تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار السياسي إقليميًا.

وأوضح "الفيومي" أهمية مجموعة العشرين باعتبارها المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد العالمى وتطويره وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالى العالمى، إضافة إلى تطوير آليات فرص العمل، مؤكدا على قوة مجموعة العشرين اقتصاديا حيث يمثل أعضاء المجموعة نحو 85% من الناتج الإجمالى العالمى، وتشكل اقتصادات المجموعة 75% من حجم التجارة العالمية.

الغرفة التجارية بالقليوبية عبدالفتاح السيسي قمة العشرين

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