ناجي قمحة: كلمة الرئيس السيسي الاستهلالية في قمة العشرين كانت جريئة وقوية|فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، تعقيبا على مشاركة مصر في قمة العشرين، إن مصر تمتلك دبلوماسية نشطة جدا، وإن هناك خصوصية للعلاقات المصرية الهندية في الزيارة المصرية للهند للمرة الثانية هذا العام.

وأضاف أحمد ناجي قمحة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن هناك تواجدا مصريا فعالا على أرض الدبلوماسية، وتواجدا مصريا على أرض المنظمات التي تناقش مستقبل اقتصاديات العالم.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي الاستهلالية في قمة العشرين كانت جريئة وقوية، ولأول مرة يُطلق مثلها في تجمع عالمي.

