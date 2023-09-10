بمقدم 25% فقط .. اشتري عربية بالتقسيط علي 90 شهرا

يسعي الكثير من المواطنين للحصول علي سيارة تقسيط تتناسب مع دخلهم وقد يلجأ البعض إلي الاستدانة من أجل الوصول إلي غايته.



قرض بنك ناصر للسيارات المستعمله



يوفر بنك ناصر إمكانية الحصول علي قرض سيارة مستعملة بفائدة تتراوح بين 11 إلى 11.7% ويقدم سعر عائد يصل إلى 11% وذلك في حالة وجود ضامن حكومي.

ويصل مقدم قرض السيارة المستعملة من بنك ناصر إلى 25% كحد أدني.

إجراءات الحصول على قرض سيارة



هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على قرض سيارة مستعملة من بنك ناصر وتشمل ما يلي :-



- تشمل الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على قرض سيارة مستعملة من بنك ناصر إحضار الرقم التأميني للعملاء الجدد عند الذهاب للحصول على القرض.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وأن تكون سارية.

- إحضار إيصال مرافق حديث وإفادة من جهة العمل بالعنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

- إحضار بيان مفردات الدخل سواء مرتب أو معاش.

- تبلغ مده تمويل السيارة الملاكي 90 شهرًا، وبالنسبة للسيارة الخاصة بالمعاقين تصل مدة التمويل إلى 60 شهرًا.

قرض أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، القرض الحسن كأحد خدمات التكافل لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد اقصى 10 الاف جنيها و بدون فوائد، وتسدد على أقساط شهريه لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

وتتضمن إجراءات القرض الحسن من بنك ناصر بضمان المرتب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الادارى للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك.

وفى حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضى يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما ، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

وفى حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الادارى للدولة .

المستندات المطلوبه للحصول على القرض الحسن

ويلزم على المقترض تقديم بعض المستندات والأوراق الهامة من أجل الحصول على القرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعى وتشمل مايلي:-

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية".

- الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.

- بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.