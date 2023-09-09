مع اقتراب الدراسة.. تعرف على تفاصيل قرض التعليم من بنك مصر

ينجذب الكثير من عملاء البنوك مع اقتراب الدراسة إلى متابعة قروض التعليم من البنوك المختلفة، و سط منافسة شديدة بين البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم قروض ومنتجات مصرفية تهم اكبر قدر ممكن من العملاء.

و يقدم بنك مصر قرض التعليم لتمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة، بنسبة التمويل تصل إلى 100%.



و يستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض التعليم من بنك مصر، خلال هذا التقرير، وفقا لما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

قرض التعليم من بنك مصر



يمنح قرض التعليم للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

-الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

-الموظفين بموجب اثبات الدخل.

-أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

-أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

-أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).



شروط قرض التعليم بنك مصر

-الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

-الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه (بشروط محددة).

-نسبة التمويل تصل إلى 100%.

-مدة تمويل تصل إلى 84 شهر.



المستندات المطلوبة لقرض التعليم



-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

-اصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء – مياه - تليفون).

-بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.



بالنسبة للموظفين:

-شهادة مفردات الراتب الشهري.

-تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).



بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

-صورة البطاقة الضريبية.

-ترخيص / تصريح مزاولة المهنة ) للمهن الحرة).

-مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

-كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.



بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:



-بيان بقيمة المعاش.

-بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

-تعهد بتحويل المعاش شهريا (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

مميزات قرض التعليم



-يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

-امكانيه تمويل مرحله دراسية بالكامل.