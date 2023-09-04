فتح حسابات وبطاقات دون مصاريف.. بنك مصر يقدم خدمات مجانية احتفالا بعيد الفلاح

تحتفل البنوك العاملة بالسوق المصرية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعيد الفلاح، من خلال تقديم بعض الخدمات والعروض المجانية لفترة محدودة، وذلك لدعم توجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي.

ويقدم بنك مصر، مجموعة من الخدمات المجانية، خلال الفترة من 1 إلي 15 سبتمبر 2023 لعملائه، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح.

ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل الخدمات المجانية التي يقدمها بنك مصر، و ذلك وفقا لاعلان تم نشره على الصفحة الرسمية للبنك على "فيس بوك".



جاء الاعلان كالتالي..

بمناسبة "عيد الفلاح" بنك مصر يقدم باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2023:

خدمات بنك مصر المجانية

- فتح حساب جاري أو توفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً.

- إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً مجاناً.

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS ضمن برنامج الشباب.

- للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة يتم فتح حساب الشباب مجاناً دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر، بالإضافة إلى إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجاناً.

- العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح حساب الشباب مجاناً، وإصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجاناً مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك.

- 20 % كاش باك من الحركة المالية الأولى على محفظة بنك مصر BM Wallet.