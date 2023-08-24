فوائد انضمام مصر لـ بريكس.. امكانية استغلال الاحتياطي الطارئ لدى بنك التنمية الجديد

أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال بقرار انضمام مصر رسميا الي تجمع دول بريكس، مؤكدا أن الموافقة علي ذلك القرار يؤكد قوة الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا .



حدد معطي في تصريحات لـ صدي البلد ، الفوائد التي ستعود على مصر جراء انضمامها لعضوية دول بريكس إلى إمكانية استغلال الاحتياطي الطارئ المودع لدي خزانة بنك التنمية الجديد، بصفته الذراع التمويلي لدول بريكس، بما يدعم الاحتياجات التمويلية لمصر.



واعتبر " معطي" أنه بموجب الاتفاق المبرم بين الأعضاء يتم تمويل الدولة العضو في حالات تأثر مواردها من العملة الأجنبية ، معتبرا أن توقيت الإنضمام مناسب وجيد موضحا أنه يمكن فدول لدولة مؤسسة مثل الصين توقيع اتفاقية ثنائية للمبادلة التجارية بالجنيه مقابل الدولار الذي يوجد بكثرة لدي الصين ، بالإضافة لاستغلال اتفاقية دول بريكس في تمويل عجز الموازنة في الدول الأعضاء بحيث يمكن لتكتل بريكس الإسهام بنصيب من تمويل الفجوة التمويلية في الدولة التي تتعرض لازمة مالية أو اقتصادية .

اشار الي إمكانية استغلال الانضمام التكتل الجديد ، في توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لدعم التجارة البينية و تشجيع إقامة المشروعات و التيسير على المستثمرين وهو ما يعزز فرص الاستثمار وفتح أسواق جديدة .

كانت دولة جنوب أفريقيا المستضيفة لفعاليات قمة بريكس قد أعلنت قبل قليل عن موافقة دول بريكس على انضمام مصر و ٥ دول أخرى من بينها السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران، للتجمع الجديد، متمنية المزيد من التقدم للأعضاء الجدد.

وانطلقت قبل يومين فعاليات تجمع بريكس من العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، اعتبارا من الاثنين الماضي وحتى نهاية اليوم الخميس .